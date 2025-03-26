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07:48, 26 марта 2025Экономика

Семь российских регионов предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: Опасные погодные явления затронут семь регионов России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сильный ветер, осадки, метель и гололедица в ближайшие дни затронут семь регионов России. Об опасных явлениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается в Иркутской области, на юге озера Байкал и в Забайкальском крае. «В Забайкалье в среду произойдет резкое понижение температуры на 10 градусов, будет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. В Бурятии тоже близкая к этому погода», — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что сильные осадки в ближайшие дни обрушатся на Приморье — там выпадут снег, мокрый снег и дождь. Ветер в регионе может усилиться до 20 метров в секунду, а на дорогах есть риск появления гололедицы. Кемеровской области, Туве и Хакасии возможны метель и ветер с порывами до 20 метров в секунду, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей юга европейской части России об аномально теплой погоде. Воздух в некоторых регионах может прогреться до плюс 20-25 градусов — это соответствует климатической норме мая.

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