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04:42, 10 апреля 2025Мир

На Западе предупредили о последствиях действий Украины и ее союзников в отношении России

Конспиролог Джонс: Действия Киева могут привести к началу ядерной войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Действия украинских властей и их союзников могут привести к началу ядерной войны, поскольку кураторы Киева не знают правила ведения войны. Об этом заявил американский конспиролог Алекс Джонс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия», — посетовал эксперт.

Джонс также напомнил, что в 2022 году Пентагон оценивал риск применения ядерного оружия. Тогда вероятность составляла 50 процентов из-за поставок Украине ракет Storm Shadow и ATACMS. В связи с этим конспиролог задался вопросом, что было бы, если российские аналоги Storm Shadow стояли в Канаде и Мексике. В случае запуска этого вооружения речь бы шла о полном уничтожении мира, посетовал Джонс.

Ранее писатель Маркус Клекнер заявил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с РФ рискует обернуться ядерной катастрофой. Эксперт посчитал абсурдными заявления об угрозе нападения России на Европу.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсетях, что Европейский союз и НАТО запугивают людей военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность.

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