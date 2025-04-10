Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:27, 10 апреля 2025Наука и техника

Звуки Windows признали национальным достоянием в США

Звук Windows 95 включили в Национальный реестр Библиотеки Конгресса США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brooks Kraft LLC / Sygma / Getty Images

В Национальный реестр звукозаписи Библиотеки Конгресса США (Library of Congress's National Recording Registry) добавили звуки из Windows 95. Об этом сообщается на сайте организации.

В реестр включают звукозаписи, достойные сохранения для потомков, исходя из их культурной, исторической или эстетической значимости. В 2025 году в него в том числе включили звук запуска Windows 95 — легендарной операционной системы (ОС) Microsoft, вышедшей в 1995 году.

Саундтрек, признанный национальным достоянием, написал для Microsoft британский композитор Брайан Ино. Он также считается одним из основателей жанра эмбиент. В материале Библиотеки Конгресса США говорится, что Ино подготовил для создателей Windows 95 84 варианта, из которого в Microsoft отобрали один. В итоге в компании выбрали композицию, которая оказалась в два раза длиннее по продолжительности, чем запрашиваемая. «Это звук передавал ощущение приветствия, надежды и прогресса», — отметили в организации.

Также в реестр включили саундтрек Volume Alpha к Minecraft — самой продаваемой видеоигре в истории. Он был написан немецким продюсером Даниэлем Розенфельдом, известным под псевдонимом C418. Всего в Национальный реестр звукозаписи Библиотеки Конгресса США в 2025 году включили 25 произведений — также туда попали альбом Элтона Джона Goodbye Yellow Brick Road и песня Селин Дион My Heart Will Go On.

В начале апреля журналисты издания PCWorld назвали лучшие ОС Windows. На первом месте оказалась Windows 10, вышедшая в 2015 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

    Посол США на Украине уйдет в отставку

    Раскрыта роль главы РФПИ в обмене заключенными с США

    Ольга Серябкина прошлась на камеру в мини-платье с глубоким декольте

    Россиянка лишилась квартиры и машины из-за потребовавших номер СНИЛС мошенников

    Российский полицейский за взятку слил бизнесмену информацию из базы данных

    Кот Шайтан открыл сезон сап-серфинга в Хабаровске

    Ведущий шоу о разоблачении экстрасенсов раскрыл секрет гипнотизеров

    Фармацевт предостерег от привычки запивать таблетки несколькими напитками

    Звуки Windows признали национальным достоянием в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше