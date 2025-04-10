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03:30, 10 апреля 2025Из жизни

Неизвестные расчленили путешествующего британского ученого и сложили его останки в чемодан

В Колумбии нашли расчлененные останки биолога из Великобритании
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: TTStock / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии были найдены останки ученого из Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Расчлененные останки 42-летнего молекулярного биолога Алессандро Коатти нашли утром в воскресенье, 6 марта, в городе Санта-Марта. Коатти прибыл туда в четверг, а уже в пятницу не вернулся в хостел после прогулки.

Неизвестные расчленили мужчину, а останки — голову, руки и ноги ученого — сложили в чемодан. Его нашли местные дети, которые играли рядом с дорогой к стадиону «Сьерра Невада». Коатти опознали благодаря брендированному браслету из хостела. Сейчас продолжаются поиски недостающих частей тела. По данным полиции, у мужчины не было криминальных связей, и он путешествовал по Южной Америке как турист.

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У полиции пока нет версий о том, кто именно расправился с Коатти. Мэр Санта-Марты Карлос Пинедо Куэльо объявил награду в размере 50 миллионов колумбийских песо (974 тысячи рублей) за информацию, которая поможет задержать виновных. Он подчеркнул: «Это преступление не останется безнаказанным. Мы будем преследовать преступников до тех пор, пока они не будут привлечены к ответственности».

Известно, что в Санта-Марте действует вооруженная группировка «Автодефенсас Конкистадорес де ла Сьерра Невада», которая финансируется через наркоторговлю и рэкет. Однако на данный момент связь этой группы с исчезновением и расправой над Коатти не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила ее и запекла части тела в духовке.

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