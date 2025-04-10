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16:45, 10 апреля 2025Из жизни

Неизвестный хищник разорвал акулу пополам

В Австралии на берег вынесло половину акулы, разорванной неизвестным хищником
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Австралии на пляж вынесло останки акулы, которую разорвал пополам неизвестный хищник. Об этом пишет Yahoo Australia.

Сьюзи Глак сфотографировала голову акулы на берегу во вторник утром, 8 апреля, прогуливаясь по пляжу Кейбл в курортном городе Брум. После того как она опубликовала фото акулы в социальных сетях, многие комментаторы встревожились. Их обеспокоило, что в прибрежных водах есть хищник, способный с такой жестокостью растерзать опасную рыбу, оставив от нее половину. Они предположили, что недалеко от пляжа охотится очень крупная агрессивная акула.

Морской биолог из Humane World for Animals Лоуренс Члебек прокомментировала находку Глак, чтобы развеять опасения австралийцев. Члебек считает, что акула, вероятнее всего, была уже мертва, когда ее разорвали надвое. «Эти раны, вероятно, посмертные, ее не стало от чего-то другого, потому что это довольно крупная особь», — сказал биолог. По ее оценкам, длина акулы составляла от 50 до 60 сантиметров.

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По мнению Члебек, акула могла столкнуться с судном, запутаться в рыболовных сетях или отравиться цветущими водорослями. «Часто необъяснимые смерти морских животных вызваны токсинами так называемых красных приливов, которые окрашивают цветущие водоросли. Это приводит к массовому отравлению рыб, и если дельфины или акулы едят их, они, как правило, не выживают», — сказал Члебек.

Члебек считает, что акулью тушу с пляжа Кейбл, вероятно, обнаружила тигровая акула, которая увидела в бездыханном сородиче легкую добычу.

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании, рыбачивший в ЮАР, едва не стал жертвой акулы, которую насадил на крючок. Мужчина вытаскивал акулу-няньку весом более 100 килограммов из воды, но та дернулась и вцепилась ему в руку.

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