Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 10 апреля 2025Экономика

Ввод ограничений на снятие наличных в банкоматах в России опровергли

Депутат ГД Аксаков опроверг cлух об ограничениях на снятие наличных в банкоматах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России не планируется ввод массовых ограничений на снятие наличных в банкоматах, такая мера коснется только тех, кого заподозрили в участии в дропперских схемах. Таким образом сообщения ряда СМИ опроверг в комментарии ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, верхняя планка в 50 тысяч рублей не станет массовым запретом. Перед тем как принять такие меры, банк должен будет заметить у клиента подозрительное или нетипичное поведение (например, частый съем средств), которое будет напоминать «прогонку» денег, полученных нелегальным путем, через свои банковские карты.

Вся соответствующая информация уже публиковалась в СМИ в процессе обсуждения и принятия Госдумой законопроекта о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, распространение антифрод-мероприятий на банкоматы станет одной из новаций законодательства.

Сенсационная трактовка этой нормы появилась в СМИ второго эшелона, которые некорректно интерпретировали документ и постарались сделать заголовки более яркими. Каких-либо новостных поводов на тему распространения запрета на всех граждан не было, однако после того, как сообщения разошлось, о нем стали писать и более крупные издания.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

    В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Назван формат «Бессмертного полка» в 2025 году

    В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

    Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

    Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше