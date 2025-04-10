Ввод ограничений на снятие наличных в банкоматах в России опровергли

Депутат ГД Аксаков опроверг cлух об ограничениях на снятие наличных в банкоматах

В России не планируется ввод массовых ограничений на снятие наличных в банкоматах, такая мера коснется только тех, кого заподозрили в участии в дропперских схемах. Таким образом сообщения ряда СМИ опроверг в комментарии ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, верхняя планка в 50 тысяч рублей не станет массовым запретом. Перед тем как принять такие меры, банк должен будет заметить у клиента подозрительное или нетипичное поведение (например, частый съем средств), которое будет напоминать «прогонку» денег, полученных нелегальным путем, через свои банковские карты.

Вся соответствующая информация уже публиковалась в СМИ в процессе обсуждения и принятия Госдумой законопроекта о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, распространение антифрод-мероприятий на банкоматы станет одной из новаций законодательства.

Сенсационная трактовка этой нормы появилась в СМИ второго эшелона, которые некорректно интерпретировали документ и постарались сделать заголовки более яркими. Каких-либо новостных поводов на тему распространения запрета на всех граждан не было, однако после того, как сообщения разошлось, о нем стали писать и более крупные издания.