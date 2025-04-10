С 1 сентября россиянам ограничат снятие наличных при подозрительных операциях

С 1 сентября 2025 года выдачу наличных для некоторых категорий россиян ограничат 50 тысячами рублей в сутки. Такую меру объясняют борьбой с мошенниками, которые лишают граждан средств.

Ограничение снятия наличных регламентируется Федеральным законом

С 11 апреля начинает действовать Федеральный закон № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подписанный президентом Владимиром Путиным документ вводит около 30 новых мер, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Новый закон затрагивает повседневную жизнь россиян, работу банков, операторов связи и онлайн-платформ в стране.

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С этого момента в РФ появится государственная информационная система (ГИС), которая объединит данные банков, государственных органов, мобильных операторов и торговых площадок. Она позволит быстрее выявлять подозрительные звонки и счета, что предотвратит мошеннические действия на ранней стадии. Организации больше не смогут использовать для общения с клиентами иностранные мессенджеры (например, WhatsApp и Telegram) — только официальные и безопасные каналы связи, а звонки банков и операторов будут автоматически помечаться. Позднее также будет ограничено снятие наличных, и россияне смогут назначать доверенных лиц, которые будут подтверждать крупные переводы или снятие средств

Снятие наличных будут ограничивать при подозрении в мошеннических действиях

С 1 сентября финансовые организации получат возможность ограничивать снятие наличных россиянами. Главным условием для такого шага станет нетипичное поведение клиента. Признаки выдачи наличных, а также переводов без добровольного согласия клиента устанавливает Банк России. К ним относятся снятие необычно большой суммы, частые обращения к банкоматам и попытки обналичить деньги ночью или в удаленном от обычного для клиента месте (например, в другом городе).

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При обнаружении хотя бы одного подобного признака, указывающего на возможное несанкционированное снятие средств, банк временно приостанавливает операцию выдачи. Организация, заметившая признаки подозрительной активности, вправе заблокировать сумму, превышающую 50 тысяч рублей в сутки. Такая мера будет частичной и носить временный характер — до 48 часов с момента запроса на выдачу средств. Для определенных групп населения появятся дополнительные ограничения: жертвы мошенников, внесенные в базу Банка России, не смогут снимать больше 100 тысяч рублей в месяц.

Чем объясняют необходимость ужесточения борьбы с мошенниками

Во время выступления в Госдуме с годовым отчетом председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключ к успеху в борьбе с мошенниками — распространение противодействия мошенническим структурам на общегосударственный уровень, так как разрозненные усилия ведомств не помогают. В 2024 году Банк России и МВД впервые начали полноценно обмениваться информацией: регулятор получает до 20 тысяч запросов в месяц, а передаваемая стражами порядка информация позволяет оперативно блокировать карты мошенников.

27,5 млрд рублей похитили у россиян мошенники в 2024 году. За год эта сумма выросла на 74 процента

Банки, опираясь на данные, предоставленные МВД, блокируют карты так называемых дропперов, через которые выводят украденные деньги. Как подчеркнула Набиуллина, в настоящее время это самое уязвимое звено в мошеннических схемах.

«Мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление на них», — заверила глава Банка России.

Для борьбы с мошенниками в России стали задерживать СМС с кодами и ограничили сделки за наличные

С июня 2025 года начнет действовать обязательная задержка СМС с кодами от Госуслуг. Кроме того, оператор связи Т2 (ранее Tele2) — внедрит систему задержки СМС с кодами доступа в «ВТБ Онлайн», если они запрашиваются во время телефонного разговора. Если клиент запрашивает СМС-код во время телефонного разговора, сообщение приходит не сразу, а с задержкой в несколько минут. При этом время действия кода истекает и он не может быть использован для подтверждения операций.

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В 2024 году в России для банков ввели возможность двухдневной блокировки денежных переводов, получатель которых находится в базе, фиксирующей случаи и попытки мошеннических операций. Для оценки потенциального мошенничества будет учитываться частота и продолжительность телефонных переговоров, а также нетипичное дли клиента увеличение количества сообщений от новых адресатов. Попавшим под блокировку клиентам нужно обратиться в кредитную организацию. Случаи внесения реквизитов в базу о мошенничестве граждане могут обжаловать в суде.

В качестве еще одной меры борьбы с мошенниками в России захотели ввести лимит на количество кредитных карт на одного человека. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что неограниченным выпуском карт пользуются мошенники: «молодежь выпускает, отдает их преступникам», которые потом орудуют этим инструментом.

При хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств Андрей Емелин глава НСФР

Кроме того, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко говорил о необходимости запретить выдачу кредитов онлайн. По мнению эксперта, подобная мера позволит решить проблему мошенничества на 90-95 процентов.