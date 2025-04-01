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13:47, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Путин подписал закон о защите россиян от телефонного мошенничества

Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Towfiqu barbhuiya / Pexels

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Согласно документу, в стране будет создана госинформсистема, которая будет хранить данные мошенников, в том числе записи их голосов и номера телефонов.

Помимо этого, закон дает россиянам возможность ввести запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и их передачу третьим лицам, за исключением близких родственников.

О разработке в России законопроекта по борьбе с мошенниками сообщалось в феврале. 25 марта документ о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества приняла Госдума.

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