В России внесут изменения в десятки законов для борьбы с мошенниками. Они коснутся банков и маркетплейсов

В РФ изменят десятки законов для борьбы с киберпреступностью

В России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступностью. Пакет поправок в ближайшее время рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, содержит меры по защите населения от мошенников.

Продавцов маркетплейсов будут идентифицировать через ЕСИА

Одной из таких мер станет запрет госслужащим, банкам, операторам связи, агрегаторам товаров и услуг использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами. Перечень разрешенных приложений для связи составит Роскомнадзор. При этом для внутренней коммуникации сотрудники указанных организаций смогут использовать российские мессенджеры и только после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также предполагается обязательная маркировка звонков от организаций, чтобы человек мог понимать, действительно ли ему звонят из банка или на связь с ним пытаются выйти злоумышленники. Помимо этого, Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных иностранных государств. При этом абонентам сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы, спам-рассылок и звонков.

Кроме того, предлагается обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов с аудиторией более 200 тысяч пользователей идентифицировать через ЕСИА всех желающих подать объявление.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для получения микрозаймов потребуется подтверждение по биометрии

Благодаря одной из предлагаемых поправок россиянин не сможет поменять ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор будет обязан присылать СМС с кодом для идентификации в ЕСИА только после того, как абонент положит трубку.

Также предлагается ввести обязательное подтверждение по биометрии при получении микрозаймов онлайн или при запросах в бюро кредитных историй.

Госорганам в рамках оперативно-розыскной деятельности будет предоставлено право запрашивать сведения из информационных систем операторов связи. Также запрещается ввоз, покупка, продажа, хранение и использование иностранных спутниковых систем, запрещенных в России или в ЕврАзЭС.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов

Помимо перечисленных мер, в ближайшую неделю Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов.

Как рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, от заемщика нельзя будет требовать выплат, если кредитор не проведет проверку в случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств. Кроме того, по словам Володина, заемщиков обяжут предоставлять свой ИНН при обращении в кредитную организацию. По его словам, это необходимо для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит.

Законопроект, который должен стать механизмом защиты граждан от финансовых мошенников, приняли в первом чтении 15 января. Период охлаждения для сумм от 50 до 200 тысяч рублей составит 4 часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

Ранее стало известно, что в России планируют ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт. Таким образом в стране хотят бороться с дропперами.

По данным издания Baza, Центробанку уже поручили проработать вопрос с ограничениями по счетам и картам для тех, кто был замешан в дропперстве. При этом чиновникам предстоит предусмотреть ряд исключений, при которых передача своей личной карты не будет считаться преступлением.

За 2024 год прокуроры смогли взыскать 1,5 миллиарда рублей с дропперов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России. По поручению генпрокурора Игоря Краснова сформировалась практика расторжения кредитных договоров, заключенных по указке злоумышленников. В ведомстве уточнили, уже предъявлено около 1,5 тысячи таких заявлений на общую сумму почти 200 миллионов рублей.