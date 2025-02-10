В Генпрокуратуре России раскрыли сумму взысканных со счетов дропперов миллиардов

Генпрокуратура РФ: За 2024 год прокуроры взыскали 1,5 млрд рублей с дропперов

За 2024 год прокуроры смогли взыскать 1,5 миллиарда рублей с дропперов, то есть владельцев карт, на которые мошенники переводят украденные деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова сформировалась практика расторжения кредитных договоров, заключенных по указке злоумышленников. Как уточнили в ведомстве, уже предъявлено около 1,5 тысячи таких заявлений на общую сумму почти 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт — таким образом в стране хотят бороться с дропперами. С законопроектом в правительство обратилось МВД России в сентябре 2024 года.

