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09:25, 10 февраля 2025Силовые структуры

В Генпрокуратуре России раскрыли сумму взысканных со счетов дропперов миллиардов

Генпрокуратура РФ: За 2024 год прокуроры взыскали 1,5 млрд рублей с дропперов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За 2024 год прокуроры смогли взыскать 1,5 миллиарда рублей с дропперов, то есть владельцев карт, на которые мошенники переводят украденные деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова сформировалась практика расторжения кредитных договоров, заключенных по указке злоумышленников. Как уточнили в ведомстве, уже предъявлено около 1,5 тысячи таких заявлений на общую сумму почти 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт — таким образом в стране хотят бороться с дропперами. С законопроектом в правительство обратилось МВД России в сентябре 2024 года.

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