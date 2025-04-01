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18:50, 1 апреля 2025Экономика

В России захотели ограничить выдачу банковских карт

Аксаков: У одного россиянина должно быть не больше пяти банковских карт
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России необходимо ввести лимит на количество банковских карт на одного человека. В этом уверен председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировал «Абзац».

Как пояснил парламентарий, сейчас данная норма находится на стадии обсуждений и касается скорее кредитных карт, а не дебетовых. Однако выдача последних, по мнению Аксакова, тоже должна лимитироваться.

Свою точку зрения он обосновал тем, что неограниченным выпуском карт пользуются мошенники: «молодежь выпускает, отдает их преступникам», которые потом орудуют этим инструментом. Однако, о каких конкретно ограничениях пойдет речь, пока неизвестно. Аксаков рассказал, что есть предложение ввести лимит в 20 карт на одного человека. Но сам он считает, что это очень много.

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«Пяти вполне достаточно, и то много. У меня три — и я путаюсь», — признался законодатель.

Ранее выяснилось, что в феврале 2025 года россияне оформили в банках один миллион кредитных карт. Это оказалось минимальным значением с 2021 года. По другим данным, в феврале суммарный объем выдачи новых кредитных карт в России упал на 52,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 1,06 миллиона единиц.

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