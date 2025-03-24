Выдачи кредиток в России обрушились

НБКИ: Выдачи новых кредитных карт в России упали на 52,3 процента в феврале

По итогам февраля 2025 года суммарный объем выдачи новых кредитных карт в России сократились на 52,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 1,06 миллиона единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в последний зимний месяц прошлого года банки выдали россиянам в общей сложности 2,21 миллиона новых кредиток. Таким образом, за 12 месяцев показатель просел более чем вдвое, или на 1,15 миллиона единиц. В месячном выражении выдачи снизились на 2,1 процента (на 20 тысяч), уточнили аналитики.

Наибольшее число кредитных карт в последний зимний месяц традиционно было выдано в крупнейших регионах страны. В Москве показатель составил 86,1 тысячи единиц, в Московской области — 67,5 тысячи, в Краснодарском крае — 50,1 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 46,7 тысячи.

Выдачи новых кредиток в России стабильно сокращаются с мая 2024-го. Достигнутый в феврале 2025-го результат оказался наименьшим за последние 12 месяцев, добавили эксперты. Подобную динамику они связали прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, руководство которого по итогам мартовского заседания сохранило ключевую ставку на рекордно высоком уровне в размере 21 процента годовых. Эта планка остается без изменений с октября 2024 года. На ситуацию также оказало влияние введение ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, резюмировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.