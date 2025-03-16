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09:38, 16 марта 2025Экономика

Число выданных кредитных карт в России сократилось до минимума с 2021 года

Число полученных в России кредитных карт в феврале сократилось до минимума
Екатерина Ештокина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне оформили в банках один миллион кредитных карт в феврале 2025 года, что составило минимальное число с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

По данным издания, число выданных банками кредитных карт сократилось на четыре процента по сравнению с январем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

При этом уточняется, что средний лимит кредитки увеличился за февраль 2025 года на пять процентов (5,4 тысячи рублей) и составил 109,9 тысячи рублей. Вследствие этого кредитных карт было получено на 110,7 миллиарда рублей, что на 0,9 процента больше, чем в январе текущего года.

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По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, в ближайшие месяцы количество выдаваемых кредитных карт не изменится, поскольку кредиторы стали тщательнее отбирать клиентов для получения таких карт.

Ранее в феврале сообщалось, что российские банки резко увеличили число отказов россиянам в кредитах. При этом сложившуюся тенденцию участники рынка комментировали неохотно.

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