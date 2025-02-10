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12:59, 10 февраля 2025Экономика

Российские банки резко увеличили число отказов россиянам в кредитах

«Известия»: В январе в России банки одобрили только 5 % заявок на потребкредиты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам января российские банки одобрили только пять процентов заявок на потребительские кредиты, в то время как годом ранее речь шла о 22 процентах. Об этом со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» пишут «Известия».

В целом в крупных банках подтверждают резкий рост числа отказов, однако, указывается в материале, сложившуюся тенденцию участники рынка комментируют неохотно. В качестве причины они указывают на рекордно высокую ключевую ставку Центробанка, из-за которой проценты по кредитам могут стать непосильными для заемщиков.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков объяснил, что статистики за январь у организации пока нет, но процент одобрений снижался в течение всего 2024 года, что и могло привести к рекордной доле отказов.

По его словам, помимо высокой ключевой ставки, регулятор ужесточил количественные ограничения для оформления кредитов высокорискованным заемщикам, поэтому интерес банков к рискованным ссудам значительно снизился. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заметил, что стало почти невозможно получить второй или третий кредит, а клиентам с высокой долговой нагрузкой не выдают любые кредитные карты.

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Как подсчитали во Frank RG, в январе совокупный объем выданных ссуд с учетом ипотеки, займов наличными, автокредитов и pos-кредитов упал до 441 миллиардов рублей, что стало минимумом с апреля 2022 года.

Эксперты опасаются, что такая политика подтолкнет закредитованных россиян к займам в микрокредитных организациях, где ставки гораздо выше, или же к серым кредиторам. При этом инструментов для борьбы с последним явлением у ЦБ немного.

Ранее директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин предупредил о том, что в первом квартале 2025 года ставки по ссудам в России ждет заметный прирост из-за отмены ограничений на полную стоимость кредита (ПСК)

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