Некоторым россиянам ограничат выдачу наличных

С 1 сентября 2025 года выдачу наличных в РФ ограничат 50 тысячами рублей в сутки

В сентябре 2025 года в России ограничат выдачу наличных. Некоторым россиянам невозможно будет снять более 50 тысяч рублей в сутки, сообщает НСН.

Ограничения, которые вводят поправки в Федеральный закон № 41-ФЗ, направлены на защиту прав клиентов и предотвращение мошенничества с банковскими картами. Если снятие наличных как-то отличается от привычного поведения клиента (нетипичная сумма, частота или место снятия, например в ночное время или в другом городе), банк может ограничить операции по карте на 48 часов.

Блокировка выдачи наличных через банкомат будет частичной и носит временной характер. Ограничение будет действовать в течение 48 часов с момента попытки снятия средств. Для определенных групп населения появятся дополнительные ограничения: жертвы мошенников, внесенные в базу ЦБ, не смогут снимать более 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее в России захотели ввести лимит на количество кредитных карт на одного человека. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что неограниченным выпуском карт пользуются мошенники: «молодежь выпускает, отдает их преступникам», которые потом орудуют этим инструментом. Однако о каких конкретно ограничениях пойдет речь, пока неизвестно. Аксаков предложил ввести лимит в 20 карт на одного человека.