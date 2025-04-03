Набиуллина нашла способ перекрыть кислород мошенникам

Набиуллина: ЦБ будет усиливать давление на мошенников и перекрывать им кислород

Руководитель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала депутатам Госдумы о том, как регулятор борется с мошенниками. Главу ЦБ процитировало ТАСС.

По ее словам, двухдневный период охлаждения по денежным переводам оказался весьма эффективным механизмом. Благодаря ему удалось уберечь от злоумышленников сотни тысяч россиян. Кроме того, банки, опираясь на данные, предоставленные МВД, блокируют карты так называемых дропперов, через которые выводят украденные деньги. Как подчеркнула Набиуллина, в настоящее время это самое уязвимое звено в мошеннических схемах.

«Мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление на них», — заверила глава Банка России.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал об усилении контроля за дропперами второго уровня, то есть теми, на чьи карты выводятся деньги, полученные от жертв. По его словам, регулятор намерен сделать так, чтобы этим людям не жилось очень хорошо и приятно.