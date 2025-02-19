В России призвали запретить выдачу кредитов онлайн

Клименко: выдачу кредитов онлайн необходимо запретить ради борьбы с мошенниками

Выдачу кредитов онлайн в России необходимо запретить ради борьбы с мошенниками. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко, его слова приводит НСН.

По мнению эксперта, подобная мера позволит решить проблему мошенничества на 90-95 процентов.

«Человек, приходя в МФЦ, должен разрешать эту историю. Но есть активное банковское лоббирование, это известная история. Если бы мы сейчас по умолчанию запретили кредитование и только с приходом в МФЦ можно было бы разрешить. <...> Это удлинит цепочку, но не даст возможность навесить на бабушку в онлайне открытие кредитной карточки», — пояснил Клименко.

Ранее в Центробанке отметили, что в 2024 году российские банки вернули клиентам похищенные мошенниками средства почти в каждом шестом случае. Частично получили потерянные средства 4,6 процента клиентов, а 12,7 процента граждан удалось вернуть их полностью. За последний год показатель вырос почти вдвое — в 2023-м он составлял 8,7 процента.

«По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на два дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России», — напомнили представители регулятора.

В 2024 году мошенники смогли похитить у россиян 27,5 миллиарда рублей. За год эта сумма выросла на 74 процента. При этом банки смогли предотвратить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов. Также за год регулятор инициировал блокировку почти 172 тысяч телефонных номеров злоумышленников.