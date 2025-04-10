Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о новом обмене заключенными с США

Депутат Чепа: Обмены заключенными между Россией и США будут продолжаться
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Обмены заключенными между Россией и США стали возможны, потому что у стран появляется больше доверия друг к другу, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он выразил надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжаться.

«Между Россией и США начали выстраиваться отношения по разным каналам. Мы уже наблюдали важные обмены заключенными, и они будут продолжаться. Много лет наши страны не поддерживали контакт по многим направлениям, но теперь процесс восстановления этих связей ускоряется», — сказал политик.

Он назвал обмен заключенными крайне позитивным моментом во взаимоотношениях двух стран и связал его с изменением политической риторики.

«У нас появляется доверие друг к другу по ряду вопросов. И благодаря этому работа будет продолжаться и развиваться», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен заключенными, состоявшийся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. Американская сторона выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в якобы контрабанде.

    Обсудить
    Последние новости

    Директор ЦРУ заявил об обмене заключенными с Россией

    Диетическая еда обернулась риском для здоровья

    В Россию из Европы пришло растение хуже борщевика

    Эстонские монахини обратились к президенту с одной просьбой

    Россиянин спас свою дочь от пытавшегося изнасиловать ее педофила

    США пообещали продолжить освобождение американских заключенных по всему миру

    Украинские беспилотники атаковали энергообъекты под Луганском

    ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае

    ВСУ повредили газопровод в российском регионе

    Неизвестный взорвал банкомат в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше