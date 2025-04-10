В России высказались о новом обмене заключенными с США

Депутат Чепа: Обмены заключенными между Россией и США будут продолжаться

Обмены заключенными между Россией и США стали возможны, потому что у стран появляется больше доверия друг к другу, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он выразил надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжаться.

«Между Россией и США начали выстраиваться отношения по разным каналам. Мы уже наблюдали важные обмены заключенными, и они будут продолжаться. Много лет наши страны не поддерживали контакт по многим направлениям, но теперь процесс восстановления этих связей ускоряется», — сказал политик.

Он назвал обмен заключенными крайне позитивным моментом во взаимоотношениях двух стран и связал его с изменением политической риторики.

«У нас появляется доверие друг к другу по ряду вопросов. И благодаря этому работа будет продолжаться и развиваться», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен заключенными, состоявшийся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. Американская сторона выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в якобы контрабанде.

