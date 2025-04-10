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16:40, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

От пранкера Лексуса потребовали сумму в гривнах за снятие порчи

Экстрасенсы потребовали от пранкера Лексуса 27 тысяч гривен за снятие порчи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Пранкер Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров) пообщался с экстрасенсами, которые утверждали, что на него наложили порчу, и обматерил одного из них. Запись разговора Лексуса с эзотериками приводится в выпуске «Шоу Вована и Лексуса», доступном на Rutube.

По словам пранкера, номер экстрасенса, который представился Иосифом, он увидел в эфире одного из телеканалов, предлагающих эзотерические услуги, и сразу же написал ему от лица 55-летнего мужчины по имени Семен. В обращении Лексус попросил решить его проблемы в личной жизни. После эфира со Столяровым связалась помощница Иосифа и заявила, что эзотерик готов провести диагностику на следующий день. При этом женщина предупреждала, что экстрасенс может в любой момент отказаться от общения, и призывала Столярова никому не рассказывать о ритуале.

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Во время следующего звонка помощница утверждала, что Иосиф находится рядом с ней и сканирует состояние души собеседника. Через несколько минут она эмоционально сообщила, что экстрасенс обнаружил смертельную порчу на Семене. Женщина стала убеждать Лексуса, что порчу необходимо снять как можно скорее. За ритуал эзотерик потребовал сумму в украинской валюте — 27 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей по текущему курсу).

Столяров, иронизируя над собеседницей, пожаловался, что его душой пытается завладеть дьявол. «Это дьявол. Ну что, ты хотела спасти грешную душу? Не получилось. (...) Я очень люблю шарлатанов. И сегодня я займусь его диагностикой. Потому что Иосиф твой — настоящий ***», — завершил диалог с мошенницей Лексус.

Ранее из Вована и Лексуса изгнали злых духов. Пранкеры рассказали, что прошли обряд в Якутии.

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