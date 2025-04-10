Посол США на Украине уйдет в отставку

CBS: Посол США на Украине Бринк уйдет в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк намерена досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Бринк официально не подавала заявления об отставке, но уже делала прощальные звонки коллегам», — говорится в публикации.

Точные причины отставки не называются, однако телеканал утверждает, что они являются сочетанием как личных, так и политических проблем. Сообщается, что Бринк уже пыталась уйти в отставку в январе, но американский госсекретарь Марко Рубио отказался ее принять.

Ранее появлялась информация, что украинские чиновники раздражены послом США из-за того, что она говорит о проблеме коррупции на Украине. По их мнению, Бринк создала ненужную напряженность на Украине, тогда как сейчас главным приоритетом для Киева считается «победа на поле боя».