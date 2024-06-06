Украинские чиновники начали раздражаться послом США

NBC: украинских чиновников раздражает Бринк, говорящая о коррупции

Украинские чиновники начали раздражаться из-за посла США Бриджит Бринк, которая говорит о проблеме коррупции. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Украинские чиновники особенно раздражены послом США Бриджит Бринк по этому вопросу», — подтвердили информацию собеседники телеканала.

По их данным, Бринк создала ненужную напряженность на Украине, тогда как сейчас главным приоритетом для Киева считается «победа на поле боя». Американский посол упустила данный момент, потребовав вместо этого решительных действий по борьбе с коррупцией.

В то же время, как отмечает телеканал, хоть Бринк и раздражает правительство Украины, ее внимание к реформам и мерам поддерживаются видными политическими деятелями США. В частности, госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Джо Байденом.

В заключение источники телеканала заявили, что все же «настоящим разочарованием» для всего правительства Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, стала общая позиция США по военной помощи. Украинский лидер недоволен масштабами передаваемых средств и техники.

Ранее в мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил, что уровень коррупции на территории Украины — один из худших в Европе. По его словам, правительство страны также остается одним из самых непрозрачных в Европе.

Такого же мнения придерживается и экс-премьер Украины Николай Азаров. Незадолго до этого он заявил, что до президентства Владимира Зеленского «такого уровня коррупции еще не было».