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17:29, 16 мая 2024Мир

Пентагон назвал коррупцию на Украине худшей в Европе

Инспектор Пентагона назвал коррупцию на Украину одной из высочайших в Европе
Роберт Сторч

Роберт Сторч. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Коррупция на Украине — одна из худших в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен украинским министерством обороны. Об этом сообщил генинспектор Пентагона Роберт Сторч. Его слова передает РИА Новости.

«Восприятие коррупции снизилось с 2013 года на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе», — приводит агентство доклад военного.

По словам Сторча, конфликт создал благоприятные условия для процветания коррупции, «в том числе взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в министерстве обороны — в частности, на закупку оружия».

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что до президентства Владимира Зеленского «такого уровня коррупции в Украине еще не было».

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      Виктория Кондратьева
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