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09:28, 15 мая 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины рассказал о последствиях президентства Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский уничтожил суверенитет страны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о последствиях президентства Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС. По словам политика, одним из последствий нахождения Зеленского в должности главы государства стало уничтожение суверенитета страны.

«[Зеленский] уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было», — заявил Азаров, подводя итоги.

Кроме того, политик отметил, что «Зеленский увеличил государственный долг почти в два раза и не собирается останавливаться на достигнутом». Он также добавил, что экономика Украины находится в упадке, промышленность и сельское хозяйство практически уничтожены, а население сократилось примерно вдвое.

По мнению экс-премьера Украины, при Зеленском жители страны столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции.

Ранее экс-премьер назвал Украину бандитской группировкой. Кроме того, он заявил, что Украина исчезнет как страна, если не накажет виновных в госперевороте.

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