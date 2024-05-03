Экс-премьер назвал Украину бандитской группировкой

Азаров: Украина исчезнет как страна, если не накажет виновных в госперевороте

Украина исчезнет как государство, если не восстановит правосудие и не накажет виновных в госперевороте. Такую судьбу стране предсказал экс-премьер республики Николай Азаров в Telegram.

«Зачем нужно такое государство, в котором нарушаются все основные права человека? Это не государство, это бандитская группировка», — подчеркнул политик.

Азаров убежден, что у страны нет будущего с правящими деятелями, которых он назвал временщиками и случайными людьми, которые дорвались до власти.

Ранее Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем. Экс-премьер отметил, что тогда выпущенные главой государства нормативно-правовые акты уже не будут иметь законной силы.