Потерявшего ноги на СВО россиянина отправили учиться в автошколу

Бойца, потерявшего обе ноги на специальной военной операции (СВО), направили учиться в автошколу в Ставрополь. Об истории мужчины рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что экс-военнослужащий попросил помочь ему адаптироваться к мирной жизни. Москалькова обсудила ситуацию с представителями фонда «Защитники Отечества».
«Сейчас мужчина обучается в автошколе ДОСААФ города Ставрополя вождению автомобиля с ручным управлением, а когда сдаст на права — получит машину, адаптированную под его нужды», — пояснила она.
По словам Москальковой, квартиру мужчины сделали более комфортной и приспособленной для маломобильного человека.
Ранее сообщалось, что в Брянской области бойца спецоперации оставили без выплат из-за отсутствия регистрации.