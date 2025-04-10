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09:56, 10 апреля 2025Россия

Потерявшего ноги на СВО россиянина отправили учиться в автошколу

Москалькова: Потерявшего ноги на СВО бойца отправили в автошколу в Ставрополь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бойца, потерявшего обе ноги на специальной военной операции (СВО), направили учиться в автошколу в Ставрополь. Об истории мужчины рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что экс-военнослужащий попросил помочь ему адаптироваться к мирной жизни. Москалькова обсудила ситуацию с представителями фонда «Защитники Отечества».

«Сейчас мужчина обучается в автошколе ДОСААФ города Ставрополя вождению автомобиля с ручным управлением, а когда сдаст на права — получит машину, адаптированную под его нужды», — пояснила она.

По словам Москальковой, квартиру мужчины сделали более комфортной и приспособленной для маломобильного человека.

Ранее сообщалось, что в Брянской области бойца спецоперации оставили без выплат из-за отсутствия регистрации.

ЖЗЛ
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