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11:50, 10 апреля 2025Россия

Появились кадры похорон силовика из Чечни после акции с телом напавшего на него подростка

В Чечне похоронили силовика, ставшего жертвой нападения подростка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: @groznytv

Появились кадры похорон силовика из Чечни, ставшего жертвой нападения подростка. Видеозапись опубликовала телерадиокомпания «Грозный» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным канала, на похороны в Ачхой-Мартановском районе пришло большое число жителей республики — родственники мужчины, его друзья и коллеги, а также представители общественности. В частности, траурную церемонию посетил глава республиканского МВД Аслан Ирасханов.

Ирасханов отметил, что любого виновного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов ждет суровое наказание.

Тем временем в Ачхой-Мартане выставили на всеобщее обозрение тело Эскерхана Хумашева — подростка, напавшего на силовика. На опубликованных видео запечатлены собравшиеся рядом люди. Предположительно, среди них были и родственники Хумашева. Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров призвал депортировать родственников нападавшего из Чечни.

ЖЗЛ
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