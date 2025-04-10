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08:16, 10 апреля 2025Россия

В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Тело 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева выставили на всеобщее обозрение в Ачхой-Мартане. В этом городе он напал с ножом на двух сотрудников ДПС. Об этом 10 апреля сообщило издание Baza.

Тело демонстрировали на одной из улиц города и возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. На опубликованных видео запечатлены собравшиеся рядом люди, практически окружившие лежащего подростка. Предположительно, среди них есть и родственники Хумашева.

Собчак задалась вопросом о законности подобной практики

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала демонстрацию тела Хумашева и задалась вопросом о законности подобной практики.

А это законно, да? Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям

Ксения СобчакЖурналист, блогер

Позднее журналистка добавила, что ничего не утверждает, а лишь задает вопросы и размышляет. Также она поинтересовалась, какой будет возможная реакция Москвы.

Фото подростка показывали по местному ТВ, а Кадыров призвал депортировать родственников нападавшего

Днем 9 апреля чеченская телерадиокомпания «Грозный» в репортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова, посвященного нападению, показала фотографию Хумашева. Уточнялось, что он жил в километре от поста ДПС.

В ходе совещания Кадыров поручил выдворить с территории региона отцов и братьев Хумашева, а также организаторов нападения на пост ДПС. Глава республики также распорядился изъять их имущество.

Также Кадыров подчеркнул, что были установлены личности тех, кто руководил действиями нападавшего. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями 32-летний гражданин Украины по имени Андрей.

Хумашев напал на двух полицейских, один из них получил несовместимые с жизнью ранения

Нападение произошло вечером 7 апреля. Подросток вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника по имени Расул. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

Оба сотрудника были доставлены в больницу, однако ранения одного из них оказались несовместимые с жизнью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

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