Кадыров сообщил о причастности гражданина Украины к нападению на пост ДПС в Чечне

Кадыров заявил о причастности украинца к нападению на пост ДПС в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинец руководил организацией нападения на пост ДПС в городе Ачхой-Мартане. Кадыров высказался об этом в Telegram-канале.

«Установлены также и личности тех, кто руководил его [нападавшего] действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — почдеркнул он.

Как указал глава Чечни, сотрудникам правоохранительных органов поставили задачу — покарать виновных по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем мужчину ликвидировали