В российском регионе мужчина напал с ножом на сотрудников ППС

В Чечне местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.
По данным ведомства, в городе Ачхой-Мартан местный житель ранил ножом сотрудников ППС на посту ДПС . Ответным огнем мужчину ликвидировали.
Следователи уже возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Они осматривают место иницидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в селе Бочкари Целинного района Алтайского края мужчина забросал полицейских самодельной взрывчаткой.