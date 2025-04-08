В российском регионе мужчина напал с ножом на сотрудников ППС

СК: В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ППС, он ликвидирован

В Чечне местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в городе Ачхой-Мартан местный житель ранил ножом сотрудников ППС на посту ДПС . Ответным огнем мужчину ликвидировали.

Следователи уже возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Они осматривают место иницидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в селе Бочкари Целинного района Алтайского края мужчина забросал полицейских самодельной взрывчаткой.