На Алтае мужчина забросал полицейских взрывчаткой

СК: На Алтае задержали забросавшего полицейских самодельной взрывчаткой мужчину

В селе Бочкари Целинного района Алтайского края мужчина забросал полицейских самодельной взрывчаткой. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, 5 апреля 45-летний местный житель стал стрелять из самодельного огнестрельного оружия на почве личных неприязненных отношений к односельчанину. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина стал оказывать сопротивление и бросать в полицейских самодельные взрывчатые вещества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Подозреваемый задержан.

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