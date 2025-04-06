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08:57, 6 апреля 2025Силовые структуры

На Алтае мужчина забросал полицейских взрывчаткой

СК: На Алтае задержали забросавшего полицейских самодельной взрывчаткой мужчину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В селе Бочкари Целинного района Алтайского края мужчина забросал полицейских самодельной взрывчаткой. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, 5 апреля 45-летний местный житель стал стрелять из самодельного огнестрельного оружия на почве личных неприязненных отношений к односельчанину. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина стал оказывать сопротивление и бросать в полицейских самодельные взрывчатые вещества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Подозреваемый задержан.

Ранее в Калининградской области возбудили дело против 31-летней женщины, избившей начальника подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

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