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19:20, 1 апреля 2025Силовые структуры

Пьяная россиянка избила начальника ПДН

В Калиниградской области пьяная женщина избила начальника ПДН
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калиниградской области возбудили дело против 31-летней женщины, избившей начальника подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 30 марта пьяная фигурантка нарушила общественный порядок в заведении города Гусева. Ее доставили в полицейский отдел. Тогда женщина напала на полицейского, ударив его несколько раз.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по делу о нападении на судебных приставов в Санкт-Петербурге.

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