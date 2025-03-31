Бастрыкину доложат о нападении на российских представителей власти

Бастрыкин ждет доклад о нападении на судебных приставов в Петербурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по делу о нападении на судебных приставов в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, 28 марта собственник одного из коммерческих зданий попросил арендатора освободить занимаемое помещение. Требования были выдвинуты на основании судебного решения при приставах-исполнителях. Однако собственник получил отказ. Позже к месту происшествия приехали иностранцы. Они оскорбили и избили приставов.

Возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Бастрыкин поставил контроль ход его расследования.

Ранее стало известно, что в Москве восемь угрожавших полицейским и охранникам торгового комплекса дебоширов получили до восьми лет лишения свободы.