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14:55, 31 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкину доложат о нападении на российских представителей власти

Бастрыкин ждет доклад о нападении на судебных приставов в Петербурге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по делу о нападении на судебных приставов в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, 28 марта собственник одного из коммерческих зданий попросил арендатора освободить занимаемое помещение. Требования были выдвинуты на основании судебного решения при приставах-исполнителях. Однако собственник получил отказ. Позже к месту происшествия приехали иностранцы. Они оскорбили и избили приставов.

Возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Бастрыкин поставил контроль ход его расследования.

Ранее стало известно, что в Москве восемь угрожавших полицейским и охранникам торгового комплекса дебоширов получили до восьми лет лишения свободы.

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