Восемь угрожавших российским полицейским дебоширов получили сроки в колонии

В Москве 8 угрожавших полицейским дебоширов получили до 5 лет колонии

В Москве восемь угрожавших полицейским и охранникам торгового комплекса дебоширов получили до восьми лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Фигуранты — семеро мужчин и одна женщина в возрасте от 17 до 46 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, связанное с сопротивлением представителю власти») и по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Им назначены наказания от трех до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а несовершеннолетнему обвиняемому — три года воспитательной колонии.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 15 декабря 2023 года у торгового комплекса, расположенного на юго-востоке города. Тогда осужденные вели себя агрессивно и угрожали полицейским и сотрудникам охраны, а потом применили физическую силу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.