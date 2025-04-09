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14:49, 9 апреля 2025Силовые структуры

Забросавшего взрывчаткой сотрудников полиции россиянина отправили в СИЗО

Суд отправил под стражу жителя Алтая, забросавшего взрывчаткой полицейских
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости На Алтае мужчина забросал полицейских взрывчаткой

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд отправил под стражу 45-летнего жителя села Бочкари, который стрелял по односельчанам из самодельного огнестрельного оружия и забросал взрывчаткой прибывших на место полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По версии следствия, все произошло 5 апреля. Мужчина угрожал жителям села Бочкари и стрелял по ним из самодельного оружия. Успокаивать дебошира приехали сотрудники полиции — тогда он начал бросать в них самодельные взрывчатые вещества.

Его задержали.

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