Появилось фото напавшего на пост полиции с ножом в Чечне подростка

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» показала фотографию 17-летнего подростка, напавшего на сотрудников патрульно-постовой службы в Ачхой-Мартане. Кадры специального репортажа опубликованы в Telegram-канале.
О нападении подростка на пост ДПС в Чечне стало известно 8 апреля. Сначала злоумышленник вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника Расула.
Обоих полицейских доставили в больницу с ранениями, но спасти удалось только одного.
Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Им оказался 17-летний уроженец села Эскерхан Хумашев.