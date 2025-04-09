Появилось фото напавшего на пост полиции с ножом в Чечне подростка

Чеченское телевидение показало фото подростка, напавшего на пост ДПС

В российском регионе мужчина напал с ножом на сотрудников ППС

Начало событий в новости В российском регионе мужчина напал с ножом на сотрудников ППС

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» показала фотографию 17-летнего подростка, напавшего на сотрудников патрульно-постовой службы в Ачхой-Мартане. Кадры специального репортажа опубликованы в Telegram-канале.

О нападении подростка на пост ДПС в Чечне стало известно 8 апреля. Сначала злоумышленник вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника Расула.

Обоих полицейских доставили в больницу с ранениями, но спасти удалось только одного.

Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Им оказался 17-летний уроженец села Эскерхан Хумашев.

