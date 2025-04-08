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12:46, 8 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта личность напавшего на пост полиции в Чечне россиянина

Учинившим расправу над полицейским в Чечне оказался 17-летний местный житель
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Атаковавшим пост полиции в чеченском городе Ачхой-Мартан оказался 17-летний несовершеннолетний россиянин Эскерхан Хумашев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Молодой человек вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника по имени Расул. Оба раненных сотрудника были доставлены в больницу, но спасти удалось только одного.

Нападавший был ликвидирован ответным огнем полицейских. Следователи возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

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