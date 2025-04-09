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06:32, 9 апреля 2025Россия

Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего на полицейских

Кадыров заявил, что поручил выдворить из Чечни семью напавшего на на пост ДПС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории региона отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом он объявил в видео в Telegram-канале.

Он также распорядился изъять имущество. «Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — заявил глава республики.

До этого Рамзан Кадыров заявил о причастности украинца к нападению на пост ДПС в Чечне.

Ранее в апреле в чеченском городе Ачхой-Мартан местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем мужчину ликвидировали.

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