Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего на полицейских

Кадыров заявил, что поручил выдворить из Чечни семью напавшего на на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории региона отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом он объявил в видео в Telegram-канале.

Он также распорядился изъять имущество. «Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — заявил глава республики.

До этого Рамзан Кадыров заявил о причастности украинца к нападению на пост ДПС в Чечне.

Ранее в апреле в чеченском городе Ачхой-Мартан местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем мужчину ликвидировали.