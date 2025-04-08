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09:56, 8 апреля 2025Силовые структуры

Один из полицейских скончался после нападения вооруженного мужчины на пост в Чечне

В Чечне один из полицейских скончался после нападения мужчины на пост
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Чеченской Республике после нападения вооруженного мужчины на пост в городе Ачхой-Мартан один из полицейских скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, нападение совершил вооруженный ножом мужчина, который атаковал сотрудников патрульно-постовой службы, ответным огнем злоумышленник был ликвидирован. СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

О ЧП в Ачхой-Мартан на улице Кадырова стало известно 7 апреля. В районе места происшествия перекрывали дороги.

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