Один из полицейских скончался после нападения вооруженного мужчины на пост в Чечне

В Чечне один из полицейских скончался после нападения мужчины на пост

В Чеченской Республике после нападения вооруженного мужчины на пост в городе Ачхой-Мартан один из полицейских скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, нападение совершил вооруженный ножом мужчина, который атаковал сотрудников патрульно-постовой службы, ответным огнем злоумышленник был ликвидирован. СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

О ЧП в Ачхой-Мартан на улице Кадырова стало известно 7 апреля. В районе места происшествия перекрывали дороги.