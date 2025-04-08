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22:30, 7 апреля 2025Россия

В российском регионе вооруженный мужчина напал на пост ДПС

В Чечне мужчина с ножом напал на пост ДПС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В городе Ачхой-Мартан в Чечне мужчина, вооруженный ножом, напал на пост ДПС. Один из правоохранителей пострадал, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, инцидент произошел на улице Кадырова. «В результате нападения один сотрудник полиции получил ранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что нападавшего ликвидировали ответным огнем.

В районе места происшествия перекрыли дороги. Сейчас правоохранители проводят там оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Санкт-Петербурге прямо в дежурной части ударил полицейского. За это суд назначил ему штраф.

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