В российском регионе вооруженный мужчина напал на пост ДПС

В городе Ачхой-Мартан в Чечне мужчина, вооруженный ножом, напал на пост ДПС. Один из правоохранителей пострадал, сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, инцидент произошел на улице Кадырова. «В результате нападения один сотрудник полиции получил ранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что нападавшего ликвидировали ответным огнем.
В районе места происшествия перекрыли дороги. Сейчас правоохранители проводят там оперативные мероприятия.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Санкт-Петербурге прямо в дежурной части ударил полицейского. За это суд назначил ему штраф.