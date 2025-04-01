Пьяный россиянин ударил полицейского в дежурной части и отделался штрафом

В Петербурге суд оштрафовал мужчину за насилие в отношении полицейского

В Санкт-Петербурге Московский районный суд оштрафовал местного жителя, который ударил полицейского прямо в дежурной части. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей, а также выплатить пострадавшему компенсацию в 50 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он раскаялся в содеянном.

3 января осужденный выпил и был за это задержан. В помещении дежурной части он головой ударил помощника оперативного дежурного. В результате пострадавший получил повреждение, не причинившее вред здоровью.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе 22-летний мужчина десять раз выстрелил в полицейских.