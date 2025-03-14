Наркоторговец десять раз выстрелил в российских полицейских

В ЯНАО наркосбытчик десять раз выстрелил из пистолета в полицейских

В Ямало-Ненецком автономно округе 22-летний мужчина десять раз выстрелил в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 10 марта в городе Губкинский сотрудники МВД хотели задержать подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Однако тот достал пневматический пистолет и десять раз выстрелил в правоохранителей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, вывернувший палец полицейскому.