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12:36, 14 марта 2025Силовые структуры

Наркоторговец десять раз выстрелил в российских полицейских

В ЯНАО наркосбытчик десять раз выстрелил из пистолета в полицейских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономно округе 22-летний мужчина десять раз выстрелил в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 10 марта в городе Губкинский сотрудники МВД хотели задержать подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Однако тот достал пневматический пистолет и десять раз выстрелил в правоохранителей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, вывернувший палец полицейскому.

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