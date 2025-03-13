Россиянин отказался просыпаться на конечной остановке и вывернул палец полицейскому

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, вывернувший палец полицейскому

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, вывернувший палец полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. По версии следствия, утром 1 декабря 2024 года нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спал в автобусе и не реагировал на просьбы водителя, доехавшего до конечной станции, покинуть общественный транспорт. Тогда водитель вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы указали мужчине на недопустимость употребления спиртного в общественном месте, после чего потребовали его проследовать в служебный автомобиль. Тогда россиянин схватил полицейского за большой палец правой руки и применил силу.

Ранее сообщалось, что пара пьяных россиян спустила бойцовскую собаку на полицейских и избила их монтировкой.