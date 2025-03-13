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16:07, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянин отказался просыпаться на конечной остановке и вывернул палец полицейскому

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, вывернувший палец полицейскому
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, вывернувший палец полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. По версии следствия, утром 1 декабря 2024 года нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спал в автобусе и не реагировал на просьбы водителя, доехавшего до конечной станции, покинуть общественный транспорт. Тогда водитель вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы указали мужчине на недопустимость употребления спиртного в общественном месте, после чего потребовали его проследовать в служебный автомобиль. Тогда россиянин схватил полицейского за большой палец правой руки и применил силу.

Ранее сообщалось, что пара пьяных россиян спустила бойцовскую собаку на полицейских и избила их монтировкой.

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