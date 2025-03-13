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14:39, 13 марта 2025Силовые структуры

Пара пьяных россиян спустила бойцовскую собаку на полицейских и избила их монтировкой

В Ленобласти СК возбудил дело о нападении с бойцовской собакой на полицейских
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavlovska Yevheniia / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летней женщины и 29-летнего мужчины за нападение на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пара подозревается в преступлении по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья») УК РФ. По версии следствия, ночью 12 марта фигуранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на полицейских. Женщина ударила правоохранителя рукой по лицу, после чего дала команду бойцовской собаке его атаковать и отпустила с поводка. В результате животное укусило полицейского за голеностоп.

Пара скрылась с места, однако полицейские последовали за ними. В парадной женщина ударила одного правоохранителя ножом в спину, а мужчина нанес удар второму монтировкой.

В ближайшее время мужчине и женщине предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подольске набросившийся на сотрудника ДПС россиянин предстанет перед судом.

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