В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело напавшего на пост ДПС

В Ачхой-Мартане выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на ДПС

Тело 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на улице и площади города. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале, приложив соответствующие видео.

Отмечается, что тело подростка демонстрировали на одной из улиц города и возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. На опубликованных видео запечатлены собравшиеся рядом люди. Предположительно, среди них есть и родственники Хумашева.

Об инциденте стало известно 8 апреля. Хумашев напал с ножом на пост ДПС и ранил двух стражей порядка. Один из них получил несовместимые с жизнью ранения, второй ликвидировал злоумышленника ответным огнем. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.