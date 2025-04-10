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09:16, 10 апреля 2025Россия

Продвижение России в Курской области с начала месяца показали на карте

Продвижение России в Курской области с начала апреля нанесли на карту
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Продвижение России в Курской области с начала апреля нанесли на карту. Изменение ситуации в зоне боев и их хронологию продемонстрировал Telegram-канал «Рыбарь» на видео.

С начала апреля, как отмечает канал, в Курской области выделились два наиболее активных участка: рубеж Журавка — Басовка в Сумской области и участок Олешня — Гуево в Курской области. Основной задачей российских военных на этом участке фронта стало выдавливание группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории России и наступление на сумскую Юнаковку с севера.

«В начале месяца российские войска атаковали вдоль реки Локня и заняли восточную часть Басовки. К 6 апреля вся территория села перешла под устойчивый контроль ВС РФ», — говорится в сообщении.

8 апреля Россия зашла на окраины Локни в Сумской области и завязала бои на территории. Одновременно с этим в Курской области удалось достигнуть северо-западных окраин приграничного хутора Олешня, начались бои за населенный пункт.

По последним данным, бои в Курской и Сумской областях продолжаются, противник оказывает ожесточенное сопротивление. Под контролем ВСУ в Курской области остается небольшой участок территорий.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области отправляли воевать из наемников преимущественно грузин и колумбийцев. Российским бойцам удалось взять в плен одного из колумбийцев.

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