ТАСС: ВСУ в Курской области бросали воевать из наемников грузин и колумбийцев

Вооруженные силы Украины в Курской области отправляли воевать из наемников преимущественно грузин и колумбийцев. Однако на территории суджанского приграничья были представители англо- и франкоязычных стран. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в составе наемников были разные люди. Источник пояснил, что российским бойцам удалось взять в плен одного из колумбийцев.

Представитель силовых структур добавил, что многие трупы украинских военных на курском направлении находили без документов. «А наемники и подавно не брали с собой паспорта», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что среди удерживавших Гуево в Курской области были польские наемники.

8 апреля Минобороны отчиталось об освобождении российскими военными села Гуево Курской области.