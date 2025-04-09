Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:14, 9 апреля 2025Россия

Стало известно о брошенном ВСУ в Курскую область составе наемников

ТАСС: ВСУ в Курской области бросали воевать из наемников грузин и колумбийцев
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины в Курской области отправляли воевать из наемников преимущественно грузин и колумбийцев. Однако на территории суджанского приграничья были представители англо- и франкоязычных стран. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в составе наемников были разные люди. Источник пояснил, что российским бойцам удалось взять в плен одного из колумбийцев.

Представитель силовых структур добавил, что многие трупы украинских военных на курском направлении находили без документов. «А наемники и подавно не брали с собой паспорта», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что среди удерживавших Гуево в Курской области были польские наемники.

8 апреля Минобороны отчиталось об освобождении российскими военными села Гуево Курской области.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии

    Будущий глава НАСА назвал Марс приоритетом космических исследований США

    Медведев обратился к Трампу со словами «ау, милосердный» и с одним предложением

    Азиатские страны нашли способ избежать пошлин Трампа

    Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Ставропольский край

    В России заявили о пропаже в Белгородской области целой бригады ВСУ

    Известная телеведущая упала на пол после поцелуя в эфире шоу

    Алиев заявил о готовности выстраивать доверие с Арменией

    В Днепропетровске взрыв повредил объект инфраструктуры

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в двух населенных пунктах Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше