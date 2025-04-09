РИА Новости: Среди удерживавших Гуево в Курской области были польские наемники

Офицер группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России раскрыл подробности о наемниках, удерживавших село Гуево в Курской области. Он рассказал об этом РИА Новости.

По словам российского бойца, среди украинских военнослужащих в Гуево было много наемников, разговаривавших на иностранных языках. «Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — отметил он.

8 апреля Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Гуево Курской области. В ведомстве уточнили, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Ранее врио главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что час окончательного разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области приближается. Таким образом он прокомментировал информацию об освобождении Гуево.