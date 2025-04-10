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11:26, 10 апреля 2025Мир

Прокуратура потребовала арестовать лидера Ирана

Аргентинская прокуратура потребовала арестовать аятоллу Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сайед Али Хаменеи

Сайед Али Хаменеи. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Аргентинская прокуратура потребовала арестовать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи по делу о теракте в Буэнос-Айресе 1994 года, когда был устроен взрыв в еврейском центре. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Прокурор Себастьян Бассо обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу с просьбой выдать национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи», — отмечается в материале.

В частности, Бассо хочет проверить возможную причастность иранского лидера к происшествию. Однако как указывают авторы материала, подобная мера может значительно ухудшить отношения Буэнос-Айреса и Тегерана.

Взрыв в здании Аргентинского еврейского культурного центра произошел 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе. В результате теракта, ставшего самым крупным в истории страны, его жертвами стали 85 человек, более 200 получили ранения. Вину за теракт возложили на ливанское шиитское движение «Хезболла». 24 апреля прошлого года Аргентина выдала международный ордер и потребовала арестовать главу МВД Ирана Ахмада Вахиди, подозревая его в причастности к происшествию.

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