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17:12, 10 апреля 2025Экономика

Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

Путин: В России удастся решить жилищные вопросы лучше, чем в СССР
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы лучше, чем в СССР и царские времена. Об этом он заявил во время встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что вопрос жилья является одним из наиболее чувствительных в жизни каждого гражданина страны. Он выразил уверенность, что закрыть все основные вопросы граждан в этой сфере получится так, как это не осуществлялось ни в царское, ни в советское время.

Ранее в этот же день вице-премьер Марат Хуснуллин заговорил о значительном падении темпов ввода жилья в России в ближайшие два-три года. Он добавил, что для поддержания рынка недвижимости подготовлены примерно 40 мер, которые представят президенту.

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