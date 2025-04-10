В правительстве предсказали сокращение ввода жилья в России

Вице-премьер Хуснуллин: Через два-три года в РФ может сократиться ввод жилья

В России в течение двух-трех лет может резко снизиться ввод жилья, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По итогам трех месяцев 2025 года объем ввода жилья в России превышает уровень 2024 года — значит в этом году будет построено более 100 миллионов квадратных метров жилья. При этом в будущем строительную отрасль ждут риски. Об этом говорят следующие данные: новых проектов начало строиться на 24 процента меньше. Снижение при этом зафиксировано впервые за шесть лет.

Инвесторы прекращают стройки даже по начатым проектам в ожидании сокращения ключевой ставки Центробанка (ЦБ), добавил Хуснуллин. Сократилась и ипотека, в том числе на индивидуальное жилье.

Если не будут приняты меры, через два-три года строительная отрасль может столкнуться с негативными последствиями. Поэтому для поддержания рынка было подготовлено около 40 мер, которые будут предложены президенту России.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал небольшое «сжатие» объемов ввода жилья в России. Важно, чтобы снижение не опустилось «ниже низшего предела», чтобы потом не «вытаскивать» строительную отрасль, добавил президент.